"Allez et soyez saints" lance Léon XIV lors d'une deuxième messe géante en Argentine

Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon a appelé mardi les Argentins à "être saints", en s'inspirant de saints argentins dédiés à "la construction d'une patrie fraternelle et solidaire", lors d'une messe en plein air à Cordoba (nord, 700 km de Buenos Aires), devant plusieurs centaines de milliers de personnes.

"Allez et soyez saints !" a lancé le souverain pontife dans son homélie. "À l’école ou sur la place publique, en famille ou entre amis, à la campagne ou en ville, à la ferme ou au bureau".

Léon XIV célébrait, devant 650.000 personnes selon les autorités locales, sa deuxième messe en plein air en Argentine, au troisième jour de sa visite dans le pays.

Dimanche à Buenos Aires, près de 2,5 millions avaient assisté à la messe dans un grand parc de la capitale, soit l'assistance la plus massive du pontificat de Léon XIV.

Le souverain pontife de 71 ans effectue une tournée en Uruguay, en Argentine jusqu'à mercredi puis au Pérou, une intense tournée de 12 jours en Amérique latine, où il a œuvré vingt ans comme missionnaire et évêque.

C'est son premier voyage après une opération pour un cancer du poumon il y a quatre semaines.

La foule pour accueillir le pape Léon XIV qui arrive en papamobile avant de célèbrer une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Dans son homélie mardi, Léon a cité l'exemple de plusieurs saints ou béatifiés argentins, tels Mama Antula (1730-1799) une laïque jésuite considérée comme une pionnière des droits humains, défenseuse notamment des droits des Indiens, au cours d'une vie itinérante, de dénuement et de dévouement auprès des communautés.

Chez les saints argentins, se voit "la passion pour l’Évangile et l’engagement dans la construction d’une patrie fraternelle et solidaire", a relevé Léon XIV.

"Aider à nous unir"

Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Un message de paix et d'union a été une attente forte et récurrente de la visite du pape, chez nombre d'Argentins interrogés ces derniers jours par l'AFP, dans une société encline aux tensions sociales et à la polarisation politique.

"Dans ce pays, nous ne sommes pas unis, nous ne luttons pas comme un peuple uni. J’espère que (le pape) nous aidera à nous unir", confiait à l'AFP juste avant la messe Walter Luna, ouvrier de 46 ans, venu avec ses quatre enfants dont le dernier de 3 ans.

"On est venu partager la foi, l’espérance en famille, l'espoir que le pape nous apporte la paix", glissait-il.

Depuis son arrivée sur le sol argentin dimanche, Léon XIV a délivré des messages à forte tonalité sociale dans ses discours ou ses rencontres.

Une fidèle attend le pape Léon XIV qui doit célèbrer une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Diego Lima )

Dimanche devant le président ultralibéral Javier Milei qui applique au pays une drastique cure d'austérité, il a ainsi affirmé que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Lundi, il a aussi défendu les syndicats, "institution indispensable"

À Cordoba, emmitouflés dans des couvertures, sur des chaises pliantes, des dizaines de milliers de fidèles avaient passé la fraîche nuit sur le site de la messe, la vaste esplanade gazonnée d'un complexe aéronautique à l'extérieur de la ville de 1,5 million d'habitants.

"On a eu froid", avouait à l'AFP à Cordoba, Clara Juri, 65 ans, qui n'avait dormi qu'une heure, drapée dans son poncho, après avoir fait le voyage, huit heures de voiture, depuis Mendoza dans l'ouest. Et disait attendre du pape un message pour les jeunes, qu'il "leur apprenne à être plus aimants, plus respectueux".

Dans la soirée de mardi, de retour à Buenos Aires, le pape devait avoir une rencontre avec les jeunes Argentins sur le site de la messe de dimanche, avec une nouvelle fois une affluence massive attendue.

C'est la première visite d'un pape en Argentine depuis Jean-Paul II il y a près de 40 ans. Le prédécesseur argentin de Léon XIV, François, n'eut jamais l'occasion de revenir dans son pays en douze ans de pontificat jusqu'à sa mort en 2025.