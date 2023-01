Allez Didier, donne ce brassard de capitaine à Kylian Mbappé !

Désormais orpheline de Hugo Lloris, porteur du brassard pendant plus de dix ans, l'équipe de France doit se trouver un nouveau capitaine en vue de la suite, à commencer par les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande en mars. Au sortir d'une Coupe du monde phénoménale, Kylian Mbappé remplit tous les critères. Il n'a pas attendu qu'on lui donne le brassard pour commencer à agir et réfléchir en patron, alors officialisons : le capi, c'est Kyky !

Oui, mon capitaine !

La retraite internationale de Hugo Lloris va pousser Didier Deschamps à apporter quelques changements. Au poste de gardien, pour lequel Mike Maignan ne devrait pas être trop embêté, et au capitanat, où les possibles apparaissent plus vastes. Emergent différentes options crédibles. Raphaël Varane, qui a déjà porté le brassard à plusieurs reprises, notamment contre la Tunisie fin novembre, et officiellement vice-capitaine. Antoine Griezmann, un autre taulier, capitaine face au Danemark en septembre dernier, qui a l'avantage de la fiabilité puisqu'il n'a manqué aucun des 74 derniers matchs des Bleus. Pourquoi pas Paul Pogba, qui occupait une place centrale dans le groupe avant d'enchaîner les pépins physiques. Mais au moment de se décider, on ne saurait trop conseiller à Didier Deschamps de se tourner vers un autre que Kylian Mbappé.Certains argueront sans doute que le Kyks n'a que 24 ans, et beaucoup moins de bouteille que les noms précédemment cités. C'est vrai, mais l'attaquant du PSG dispose déjà d'un vécu considérable pour prétendre à ce rôle : 66 sélections, trois tournois majeurs avec l'équipe de France et 59 matchs de Ligue des champions. Là où Hugo Lloris a été installé capitaine alors qu'il ne comptait "que" 25 sélections et une trentaine de matchs de C1. On attend d'un capitaine qu'il soit un repère pour ses coéquipiers, un phare dans la nuit, capable d'apporter un peu de lumière quand l'ombre et le doute gagnent du terrain. Mbappé coche là encore la case, avec mention. On pourrait passer des heures à étaler son CV. On se contentera de rappeler qu'il pèse 12 buts en Coupe du monde et qu'il a sorti les Bleus d'un mauvais pas maintes et maintes fois. Encore le 18 décembre, contre l'Argentine, où la France n'aurait même pas eu le loisir d'espérer si le diablotin n'avait pas sorti un triplé. Il donne aussi de la voix quand il le faut, à l'image de sa prise de parole à la mi-temps de cette finale :