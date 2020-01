Allemagne : une marque de bière reprend les symboles nazis

Qui se cache derrière la German Reich Brewery, une marque de bière dont l'étiquette reprend la symbolique nazie ? Écriture gothique, aigle aux ailes déployées, étiquette de couleur brune? Manque juste la croix gammée, remplacée par une croix de fer. Même le prix d'une caisse (18,88 euros) n'est pas anodin, puisque le nombre 18 (première et huitième lettres de l'alphabet) correspond aux initiales d'Hitler, AH, et que 88 correspond à « HH », pour « Heil Hitler ». BBC News évoque le poste Facebook de Götz Ulrich, un responsable politique dans l'est de l'Allemagne, qui a relayé des photos de la bière en question tout en exprimant sa honte.Cette bière, la Deutsches Reichsbrau, a été mise en vente vendredi à Bad Bibra, une ville située dans le Land de Saxe-Anhalt, dans un magasin de la chaîne Getränke-Quelle. Götz Ulrich a pu constater qu'elle avait connu un sacré succès puisque de nombreuses caisses ont été écoulées. Getränke-Quelle a réagi en indiquant qu'il s'agit de la décision isolée d'un franchisé indépendant. Il a été demandé à ce dernier de retirer de la vente ces bières, rapporte le Tagesspiegel.Lire aussi Allemagne : un sosie d'Hitler à moto place la police dans l'embarrasUne enquête a été ouverteLes médias allemands ont remonté la piste et ce serait un néonazi connu, Tommy Frenck, qui a mis en vente le premier cette bière, en janvier, sur Internet. Il possède un bar à Themar, dans le Land de...