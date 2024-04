Allemagne : trois mineurs projetant une "attaque islamiste" placés en détention

Trois mineurs soupçonnés de préparer en Allemagne un attentat terroriste pour un motif islamiste ont été arrêtés et placés en détention provisoire ( AFP / John MACDOUGALL )

Trois mineurs soupçonnés de préparer en Allemagne un attentat terroriste pour un motif islamiste ont été arrêtés et placés en détention provisoire lors du week-end de Pâques, a annoncé vendredi la justice allemande.

Les mandats d'arrêt concernent trois jeunes, deux filles de 15 et 16 ans et un garçon de 15 ans originaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (nord-ouest), soupçonnés d'avoir "planifié un attentat terroriste à motivation islamiste et d'avoir reconnu être prêts à le commettre", selon un communiqué du parquet de Düsseldorf (ouest).

"En raison de l'âge des suspects et de l'enquête en cours", le parquet n'a pas donné de détails supplémentaires sur ce qu'ils préparaient.

Le quotidien allemand Bild affirme que les adolescents comptaient attaquer avec des couteaux et des cocktails molotov au nom de l'Etat islamique (EI) des policiers et des églises.

"Ils ont réfléchi à se procurer des armes à feu", ajoute le journal.

Les autorités allemandes sont sur leurs gardes en ce qui concerne la menace islamiste, particulièrement depuis le début du conflit le 7 octobre 2023 entre Israël et le mouvement islamique Hamas.

Dans un entretien au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, accordé juste après l'attentat de Moscou fin mars, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait souligné que "le danger émanant du terrorisme islamiste restait aigu" en Allemagne.

Les autorités sont d'autant plus sur le qui-vive que l'Allemagne s'apprête à accueillir l'Euro de football (14 juin-14 juillet).

Dans cette interview, Mme Faeser avait affirmé que "actuellement, la plus grosse menace islamiste en Allemagne émane de l'État islamique - province de Khorassan" (EIK)".

Ces derniers mois, deux coups de filet ont eu lieu dans le pays visant des membres présumés de cette branche avant qu'ils ne passent à l'acte.

Deux jihadistes afghans présumés soupçonnés d'avoir préparé un attentat près du parlement suédois avaient été arrêtés en Thuringe (dans l'est de l'Allemagne) le 19 mars.

Et fin décembre 2023, avaient été interpellés trois islamistes présumés, soupçonnés d'avoir envisagé un attentat le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne (ouest) à l'aide "d'une voiture".

Jusqu'ici, l'attaque jihadiste la plus meurtrière commise sur le sol allemand remonte à décembre 2016: un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique avait fait 12 morts sur un marché de Noël en plein centre de Berlin.