Allemagne : s'allier avec l'extrême droite n'est plus tabou

Ils sont dix-sept à faire scandale. Dix-sept députés chrétiens-démocrates au parlement régional de Thuringe à avoir osé briser un tabou : ils exigent que leur parti dialogue avec l'AfD après les élections qui ont vu une forte poussée du parti populiste d'extrême droite dans cette région de l'ex-RDA. Les dix-sept rebelles transgressent ainsi la devise donnée à la fois par la direction du parti à Berlin et par Mike Mohring, le chef de la CDU au niveau régional : pas de main tendue vers l'AfD. Pas de pourparlers et encore moins d'alliance sous quelle forme que ce soit.Aux élections de la fin octobre, aucun des partis en lice n'a obtenu une claire majorité des voix. La coalition sortante regroupant Die Linke, la gauche radicale, les sociaux-démocrates et les Verts n'est arithmétiquement plus en mesure de former à nouveau un gouvernement. La question des alliances s'avère donc d'autant plus épineuse que tous les partis, de gauche à droite, refusent d'envisager une collaboration avec l'AfD. Et cela d'autant plus que Björn Höcke, la tête de liste de l'extrême droite et chef de l'aide radicale Der Flügel (l'aile), a été officiellement étiqueté « fasciste » par l'Office de protection de la Constitution, les services de renseignements allemands. Il ne cesse de louer l'homogénéité ethnique de l'Allemagne et cet ancien prof d'histoire n'a pas hésité il y a deux ans à qualifier le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe à Berlin de...