Allemagne : rebond des exportations plus fort qu'attendu en septembre

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les exportations allemandes ont augmenté plus qu'attendu en septembre sur un mois après deux reculs consécutifs, a annoncé l'Office fédéral de la statistique Destatis lundi.

Des marchandises d'une valeur de 141,1 milliards d'euros (corrigées des variations saisonnières et calendaires) ont été exportées en septembre depuis la première économie européenne, selon un communiqué, soit une augmentation de 2 % sur un mois.

Les analystes de la plateforme Factset tablaient sur un regain moins marqué de 0,5 %.

En juillet et août, l'indicateur avait reculé de 0,8 % après cinq mois de hausse défiant le choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

Dans son communiqué, Destatis note toutefois que l'excédent commercial de l'Allemagne a reculé en septembre par rapport au mois d'août, s'établissant à 15,6 milliards d'euros contre 17,9 milliards un mois plus tôt.

Cela s'explique par le fait que la croissance des importations (+4,2 %) a dépassé celle des exportations.

La hausse de 2 % des exportations en septembre a été presque exclusivement portée par la demande des pays de l'Union européenne, selon Destatis : les exportations vers les pays membres de l'UE ont augmenté de 3,5 % sur un mois pour atteindre 80,8 milliards d'euros.

La hausse a été particulièrement marquée vers les pays de l'UE hors zone euro, avec un bond de 6,1 %.

En revanche, les ventes vers les trois principaux partenaires de l'Allemagne hors UE ont toutes diminué par rapport à août : la Chine (-5,2 %), le Royaume-Uni (-4,7 %) et les États-Unis (-0,5 %).

Et l'Allemagne a alourdi sa dépendance à son premier fournisseur, la Chine, avec 17,3 milliards d'euros d'importations (+1,6 % sur un mois).