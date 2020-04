Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Production industrielle en hausse en février, avant le confinement Reuters • 07/04/2020 à 09:02









ALLEMAGNE: PRODUCTION INDUSTRIELLE EN HAUSSE EN FÉVRIER, AVANT LE CONFINEMENT BERLIN (Reuters) - La production industrielle en Allemagne a enregistré une hausse inattendue de 0,3% en février avant l'entrée en vigueur dans de nombreux pays de mesures de confinement qui ont brutalement freiné l'activité des entreprises, montrent les statistiques officielles publiées mardi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,9%. La production de janvier a été révisée à la hausse et affiche désormais une hausse de 3,2%, contre +3,0% annoncé initialement. Le détail des chiffres de février montre une augmentation de 1,8% de la production de biens de consommation mais une baisse de 0,3% de celles de biens d'équipement. Cette bonne surprise pourrait toutefois ne faire qu'amplifier la rupture de tendance attendue en mars: selon l'institut d'études économiques Ifo, la production industrielle allemande devrait chuter dans les prochains mois, l'indice des perspectives de production, calculé sur la base d'une enquête auprès d'entreprises du secteur ayant chuté à -20,8 en mars contre 2,0 en février. (Madeline Chambers, version française Marc Angrand)

