Allemagne/PMI: Accélération inattendue de la croissance de l'activité économique en novembre

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

BERLIN, 23 novembre (Reuters) - La croissance du secteur ‌privé allemand s'est fortement accélérée en novembre, portée par l'amélioration des performances tant ​dans l'industrie manufacturière que dans les services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête PMI publiée lundi.

• L'indice PMI flash composite de S&P Global pour l'Allemagne est ​passé de 53,4 en octobre à 55,0, atteignant son plus haut niveau depuis mars 2022.

• Les économistes ​interrogés par Reuters tablaient sur un ⁠niveau de 53,2. Le seuil de 50 sépare la croissance de la ‌contraction.

• "De manière encourageante, parallèlement à la reprise soutenue de l'industrie manufacturière, qui continue de bénéficier de la hausse des commandes à ​l'export, la demande a ‌également repris dans le secteur des services plus tourné vers ⁠le marché intérieur et a montré la plus forte amélioration depuis plus d'un an, laissant entrevoir une reprise plus large", selon Phil Smith, directeur adjoint des ⁠affaires économiques chez ‌S&P Global Market Intelligence.

• La reprise a continué d’être tirée ⁠par l’industrie manufacturière, l’indice PMI manufacturier ayant atteint son plus haut niveau ‌depuis 56 mois, à 55,0, contre 54,2 en octobre et une ⁠prévision des économistes de 54,0.

• Le secteur des services a ⁠lui aussi pris ‌de l’élan, l’activité économique y ayant connu sa plus forte hausse depuis octobre ​de l’année dernière, l’indice sectoriel s’établissant ‌à 54,0, contre 52,5 le mois précédent et une prévision de 52,3.

• Bien que les producteurs de ​biens aient embauché du personnel supplémentaire pour la première fois depuis mi-2023, l’emploi global a légèrement reculé pour le deuxième mois consécutif en ⁠novembre, en raison de nouvelles suppressions d’emplois dans le secteur des services.

• Sur le plan des prix, le taux d’inflation des coûts est resté à un niveau historiquement élevé, mais s’est légèrement atténué pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, selon l’enquête.

(Rédigé par Maria Martinez; version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)