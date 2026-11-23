Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg
BERLIN, 23 novembre (Reuters) - La croissance du secteur privé allemand s'est fortement accélérée en novembre, portée par l'amélioration des performances tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête PMI publiée lundi.
• L'indice PMI flash composite de S&P Global pour l'Allemagne est passé de 53,4 en octobre à 55,0, atteignant son plus haut niveau depuis mars 2022.
• Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un niveau de 53,2. Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.
• "De manière encourageante, parallèlement à la reprise soutenue de l'industrie manufacturière, qui continue de bénéficier de la hausse des commandes à l'export, la demande a également repris dans le secteur des services plus tourné vers le marché intérieur et a montré la plus forte amélioration depuis plus d'un an, laissant entrevoir une reprise plus large", selon Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence.
• La reprise a continué d’être tirée par l’industrie manufacturière, l’indice PMI manufacturier ayant atteint son plus haut niveau depuis 56 mois, à 55,0, contre 54,2 en octobre et une prévision des économistes de 54,0.
• Le secteur des services a lui aussi pris de l’élan, l’activité économique y ayant connu sa plus forte hausse depuis octobre de l’année dernière, l’indice sectoriel s’établissant à 54,0, contre 52,5 le mois précédent et une prévision de 52,3.
• Bien que les producteurs de biens aient embauché du personnel supplémentaire pour la première fois depuis mi-2023, l’emploi global a légèrement reculé pour le deuxième mois consécutif en novembre, en raison de nouvelles suppressions d’emplois dans le secteur des services.
• Sur le plan des prix, le taux d’inflation des coûts est resté à un niveau historiquement élevé, mais s’est légèrement atténué pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, selon l’enquête.
(Rédigé par Maria Martinez; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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