Allemagne: plus forte baisse des prix à l'importation depuis 1987

Les prix à l'importation en Allemagne ont reculé de 13,2% en juillet sur un an, la plus forte baisse depuis début 1987, de quoi accentuer le recul de l'inflation dans le pays, selon l'Office fédéral des statistiques.

L'indicateur accentue de mois en mois sa baisse entamée en mars, avec pour principale raison un "effet de base lié aux fortes augmentations des prix l'année précédente", surtout dans l'énergie, après le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, explique l'Office Destatis dans un communiqué.

Sur un mois, la baisse des prix importés est de 0,6% par rapport à juin.

Les prix des importations de sources d'énergies ont baissé de 47,4% sur un an, mais ont augmenté d'1,4% sur un mois.

Dans le détail, les prix du gaz importé sont en chute de 58,7% sur un an, contre 75,4% pour l'électricité et 33% concernant le pétrole brut.

Hors prix de l'énergie, les prix à l'importation ont baissé de 3,1%, toujours en comparaison annuelle.

Ailleurs, les prix des biens intermédiaires importés baissent, tandis qu'ils augmentent pour les biens de consommation, tirés par les prix alimentaires, en particulier la viande de porc (+34,9%) et les produits laitiers (+11,5%), et pour les véhicules automobiles et machines.

L'indice des prix à l'exportation en juillet 2023 était lui inférieur de 3,2% par rapport à 2022, ajoute Destatis.

Ces données interviennent avant la publication mercredi d'une première estimation de l'inflation allemande au mois d'août, attendue en baisse à 6,0% sur un an selon des analystes sondés par Factset, après 6,2% en avril.

Face à des prix durablement élevés en zone euro, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux de 4,25 points de pourcentage en cumul depuis juillet 2022.

Elle se décidera en septembre entre poursuivre le mouvement ou marquer un temps de pause, sur fond de perspectives économiques assombries en zone euro.

La politique monétaire doit rester restrictive pour ramener l'inflation à la cible de 2%, contre 5,3% en juillet en zone euro.