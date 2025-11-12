information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2025 à 15:15

Allemagne : les "sages" économiques refroidissent les espoirs de reprise de Berlin

Monika Schnitzer, Présidente du Conseil allemand des experts économiques, à Berlin le 12 novembre 2025. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le comité des sages allemands a mis en doute mercredi l'efficacité du paquet financier décidé par Berlin pour donner un coup de fouet à l'économie, prévoyant une croissance de 0,9 % pour l'Allemagne en 2026, quand le gouvernement table sur un rebond d'1,3%.

Selon les experts, "les effets positifs du Fonds spécial pour l'infrastructure et la neutralité climatique (voté en mars) restent limités dans le scénario actuel", selon le rapport annuel des cinq sages chargés de conseiller la politique économique du gouvernement.

L'enveloppe de 500 de milliards d'euros à dépenser sur environ douze ans, décidée par la coalition formée par l'Union conservatrice CDU/CSU du chancelier Friedrich Merz, avec les sociaux-démocrates (SPD), vise à moderniser les infrastructures vétustes et agir contre le changement climatique, en assouplissant considérablement les règles d'endettement jusqu'ici très strictes du pays.

Les crédits alloués remplacent toutefois souvent des dépenses existantes au lieu de financer des investissements supplémentaires, pointe le document.

La Constitution allemande impose que le fonds ne finance que des investissements supplémentaires et non des dépenses déjà prévues.

Or, "dans le budget fédéral 2025 et le projet 2026, cette condition de +supplémentarité+ est contournée" pour moitié selon le scénario retenu par les sages.

En d'autres termes "des fonds importants remplacent des dépenses régulières et leur utilisation n'est pas toujours ciblée".

Le comité a par ailleurs relevé sa prévision de croissance 2025 à 0,2%, contre 0% auparavant, surtout en raison d'effets de rattrapage et d'une révision des données officielles par l'office Destatis.

Berlin prévoit aussi une mini croissance de 0,2% cette année.

En mai, les "Sages" avaient déjà recommandé à M. Merz un ciblage précis du stimulus budgétaire pour espérer un effet positif sur la croissance dans les années à venir.

Leur rappel intervient au moment où la conjoncture allemande "reste globalement faible", selon le rapport.

La reprise modérée du secteur manufacturier observée à l'été 2025 "s'est estompée", expliquent les sages.

Les commandes étrangères ont fléchi après un sursaut initial, les exportations restant en recul depuis 2023 tandis que les importations progressent.

Les droits de douane imposés par l'administration Trump et l'appréciation de l'euro freinent les exportations, tandis que la consommation et l'investissement restent atones, analyse le rapport.

Toutefois, ils notent que les dépenses issues du plan financier de mars devraient fournir à partir de 2026 "des impulsions expansives pour les investissements dans le bâtiment et l'équipement".