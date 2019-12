Allemagne : les jours de la coalition Merkel sont comptés

L'annonce des vainqueurs de l'élection à la présidence du parti social-démocrate est tombée samedi soir comme une bombe. Tout le monde s'attendait à l'élection d'Olaf Scholz, ministre des Finances et vice-chancelier, et de sa coéquipière Klara Geywitz, originaire de l'ancienne RDA. Un tandem homme-femme garant de stabilité et de continuité que l'establishment du parti, la quasi-totalité des ministres présidents et des députés au Bundestag avaient vigoureusement soutenu tout au long de cette très longue procédure. Pour la première fois, le chef du SPD n'était pas désigné derrière des portes closes, mais les 425 000 adhérents du parti étaient appelés à voter en ligne ou par courrier. Personne ne pourra donc contester la légitimité du verdict d'hier.À la surprise générale, c'est l'autre couple de candidats qui l'a emporté à une indiscutable majorité. Or Norbert Walter-Borjans, ancien ministre des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus gros Land allemand, et Saskia Esken, députée au Bundestag, appartiennent à l'aile gauche du parti. S'ils ne le disent pas ouvertement, nul n'ignore qu'ils ne sont pas hostiles à l'idée que le SPD quitte enfin la GroKo pour voler de nouveau de ses propres ailes et reconquérir l'électorat traditionnel déçu par le virage à droite que prit le SPD sous l'ère Gerhard Schröder. Les Jusos, les jeunes sociaux-démocrates, et la puissante fédération de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont pesé de...