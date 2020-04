Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Les grands instituts prévoient une contraction du PIB de 9,8% au 2e trimestre Reuters • 08/04/2020 à 10:58









ALLEMAGNE: LES GRANDS INSTITUTS PRÉVOIENT UNE CONTRACTION DU PIB DE 9,8% AU 2E TRIMESTRE BERLIN (Reuters) - Les principaux instituts d'études économiques allemands s'attendent à une contraction de 9,8% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, soit plus du double de celle qui a suivi la crise financière en 2009, ce qui serait sans précédent depuis le début des prévisions en 1970. Entre janvier et mars, la baisse due aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus a probablement été de 1,9%, ajoutent-ils. Les instituts tablent par ailleurs sur une contraction de 4,2% pour l'ensemble de l'année et sur une croissance de 5,8% l'année prochaine, comme l'ont indiqué mardi des sources interrogées par Reuters. (Michelle Martin, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.