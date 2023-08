Allemagne: légère baisse du chômage en juillet, malgré la stagnation de l'économie

Le taux de chômage en Allemagne a légèrement diminué en juillet, mais le ralentissement de la conjoncture se fait sentir sur le marché du travail, a indiqué mardi l'Agence pour l'emploi.

Ce taux a atteint 5,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), soit 0,1 point de moins qu'en juin.

Il y avait 4.000 chômeurs en moins en juillet par rapport au mois de juin, toujours en données CVS.

Mais en données brutes, le nombre de chômeurs augmente de 62.000, à 2,61 millions de personnes au total.

Et par rapport à juillet 2022, le chômage a augmenté de 0,3 point, avec 147.000 chômeurs en plus.

"L'emploi augmente, mais la croissance s'essouffle. La demande de main-d'oeuvre dans les entreprises reste prudente", a commenté la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

L'Allemagne est parvenue de justesse à sortir de la récession d'hiver au deuxième trimestre, durant lequel son produit intérieur brut (PIB) a stagné.

Cette conjoncture maussade, sur fond d'inflation dépassant encore les 6% et de taux d'intérêt pénalisant le crédit, laisse des traces sur le marché du travail.

"La stagnation de l'économie a freiné les plans de recrutement, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services", observe Carsten Brzeski, économiste de la banque ING.

"Plus l'incertitude persiste, plus il est probable que les syndicats et les employés opteront de plus en plus pour la sécurité d'emploi plutôt que pour une forte croissance des salaires", indique-t-il, prévoyant que la vague actuelle des hausses de salaires ne soit que temporaire.

Les pénuries de main-d'oeuvre en Allemagne avaient mis les salariés en position de force dans les négociations salariales.

Au printemps, 2,5 millions de fonctionnaires avaient obtenu une augmentation de 5,5% de leur salaire.

A l'automne dernier déjà, 4 millions de salariés de l'industrie avaient obtenu une hausse de 8,5% de leurs salaires sur deux ans.