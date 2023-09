Allemagne: le taux de chômage reste stable malgré la récession

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en septembre, malgré la récession qui touche la première économie européenne, a indiqué vendredi l'Agence pour l'emploi.

Le taux a atteint 5,7% pour le quatrième mois d'affilée, quand le nombre de chômeurs a lui augmenté de 10.000 sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières (CVS).

En données brutes, le nombre de chômeurs diminue à 2,63 millions, en baisse d'environ 69.000 sur un mois, en contrecoup de l'augmentation saisonnière durant d'été.

Toutefois, la reprise automnale est "relativement faible cette année", a déclaré Daniel Terzenbach, membre du directoire de l'Agence pour l'emploi, dans un communiqué.

Si le chômage et le sous-emploi "diminuent, mais moins que d'habitude" en septembre, "le marché du travail allemand reste stable", a-t-il ajouté.

Outre le chômage, 3,44 millions de personnes étaient en sous-emploi en septembre, soit 190.000 personnes de plus qu'il y a un an. Il s'agit des personnes en emploi partiel qui souhaitent travailler plus d'heures.

Toutefois, cette augmentation est largement due au grand nombre de réfugiés ukrainiens en partie intégrés dans le marché du travail.

Sans ce phénomène, le sous-emploi n'aurait été que de 105.000 personnes de plus que l'année précédente.

L'Allemagne, un des moteurs de l'économie européenne, devrait être le seul grand pays industriel à connaître une récession en 2023, selon le FMI.

Jeudi, les principaux instituts de conjoncture allemands ont nettement abaissé leur prévision pour 2023. Selon eux le produit intérieur brut de l'Allemagne devrait baisser de 0,6%.

Le taux de chômage relativement faible est une réaction à "l'offre de plus en plus rare de main-d'oeuvre", a commenté l'économiste en chef de la banque KfW, Fritzi Köhler-Geib, dans une note.

L'Allemagne, dont la démographie est vieillissante, est touchée par une pénurie de travailleurs, dans les services comme dans l'industrie, pilier de son économie.

"Le nombre de personnes en âge de travailler diminuera d'environ 630.000 en 2023 sans apport de l'immigration" et dans le même temps "le nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite augmentera de plus de 350.000", a prévenu Mme Köhler-Geib, plaçant l'Allemagne dans l'obligation de résorber la pénurie de travailleurs qualifiés.