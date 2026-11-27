Allemagne: le taux de chômage reste à 6,4 % malgré la reprise économique.

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

L'Allemagne a enregistré en novembre une nouvelle hausse du nombre de chômeurs, signe que la légère reprise économique ne se traduit toujours pas par une amélioration du marché du travail, selon les chiffres publiés vendredi par l'Agence fédérale pour l'emploi.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,4 %, tandis que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 9.000 personnes sur un mois, selon un communiqué.

Très suivies dans le débat public, les données brutes montrent quant à elles une baisse de 18.500 du nombre de chômeurs sur un mois, à 2,94 millions. Ce nombre est en augmentation de 51.000 sur un an.

"La légère reprise économique ne se traduit toujours pas, en novembre, par une amélioration du marché du travail. Au contraire, les tendances observées ces derniers mois se poursuivent", a déclaré Daniel Terzenbach, membre du directoire de l'Agence fédérale pour l'emploi, dans le communiqué.

Normalement, l'automne s'accompagne d'une baisse saisonnière du chômage grâce aux embauches après l'été et avant les fêtes. Cette année, cette amélioration est restée très limitée.

"La crise de l'industrie et les évolutions démographiques pèsent actuellement davantage que les points positifs de la conjoncture", a expliqué mercredi Enzo Weber, responsable des prévisions économiques à l'institut pour le marché du Travail (IAB) de Nuremberg.

Malgré le retour de la croissance, les entreprises restent prudentes dans leurs recrutements, notamment dans l'industrie, confrontée depuis plusieurs années à une baisse de sa compétitivité et à une demande atone.

Les chiffres du chômage ont été publiés au lendemain d'un accord salarial dans la métallurgie allemande prévoyant des hausses de 2,0% puis 2,3% sur deux ans pour près de 3,8 millions de salariés, après un bras de fer de plusieurs semaines avec le patronat du secteur.