Allemagne : le taux de chômage pâtit de la mauvaise conjoncture (5,8%)

Le taux de chômage en Allemagne a augmenté pour la première fois en cinq mois en octobre, la faiblesse persistante de l'activité de la première économie européenne freinant le dynamisme de son marché du travail, a indiqué jeudi l'Agence pour l'emploi.

Le taux a atteint 5,8% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), soit 0,1 point de plus qu'en septembre a-t-elle détaillé. Le nombre de chômeurs a lui augmenté de 30.000 sur un mois, en données CVS.

"L'économie allemande est plus au moins à l'arrêt depuis maintenant une bonne année, ce qui ne reste pas sans conséquences visibles sur le marché du travail", a commenté la directrice générale de l'Agence fédérale pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

"Au vu des données économiques, il résiste relativement bien", relativise-t-elle.

L'Allemagne depuis plusieurs trimestres subit un essoufflement de son économie, son industrie étant affaiblie par la hausse des prix de l'énergie et une baisse de la demande externe.

En données brutes, le nombre de chômeurs atteint 2,61 millions de personnes, soit environ 165.000 de plus qu'en octobre 2022.

3,44 millions de personnes étaient en sous-emploi en octobre, soit 191.000 personnes de plus qu'il y a un an, selon une définition plus large du chômage qui inclut les personnes en incapacité ponctuelle ou bénéficiant de mesures pour l'emploi.

Toutefois, cette augmentation est largement due au grand nombre de réfugiés ukrainiens en partie intégrés dans le marché du travail.

Sans ce phénomène, le sous-emploi n'aurait représenté que 122.000 personnes de plus que l'année précédente.

Le gouvernement allemand table sur un recul annuel du Produit intérieur brut de 0,4% et d'après le FMI (Fonds monétaire international), l'Allemagne sera le seul pays du G7 en récession cette année.