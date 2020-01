Allemagne : le recasage des leaders de gauche fait scandale

Décidément, les grosses pointures allemandes de la social-démocratie n'ont aucun scrupule à passer dans le camp adverse. L'ex-chancelier Gerhard Schröder, 75 ans, travaille aujourd'hui pour la compagnie pétrolière russe Rosneft et voilà que Sigmar Gabriel, 60 ans, ancien vice-chancelier, ancien ministre et ancien chef du parti, s'apprête à entrer au conseil de surveillance de la Deutsche Bank. Le carnet d'adresses et les contacts de celui qui fut tour à tour ministre de l'Environnement, de l'Économie et des Affaires étrangères seront des atouts très appréciés par son nouvel employeur ravi.Mais que diable est-il allé faire dans cette galère ?La nouvelle a déclenché des centaines de réactions offusquées au sein du SPD et sur les réseaux sociaux. Sigmar Gabriel est accusé de vendre son âme au grand capital, de trahir ses principes, d'entacher la réputation de son parti et du gouvernement allemand tout entier. Pourquoi ne se contente-t-il pas, comme les autres ministres et chefs d'État à la retraite, de donner des conférences grassement payées et d'écrire des livres au lieu d'imiter Gerhard Schröder ? Bild Zeitung, journal populaire très influent, s'est d'ailleurs amusé à dresser la liste de toutes les piques, souvent bien aiguisées, que ce grand défenseur de la justice sociale lança au fil des années au monde de la finance avide de profits et tout particulièrement à la Deutsche Bank. À les lire, il est donc légitime de se...