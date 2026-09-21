Allemagne : le patriotisme sans filtre de Klopp

Avec la Nationalmannschaft , Jürgen Klopp entend se réapproprier la fierté nationale aux dépens de l’extrême droite. Un signal clair qu’il a lancé en amont de la campagne de la Ligue des nations et ce, alors que l’AfD multiplie les scores fleuves dans les scrutins régionaux. Un vent nouveau souffle sur l’Allemagne, où seul le football semble capable de retransformer le patriotisme en un concept positif et inclusif.

Comme Hansi Flick après Joachim Löw et comme Julian Nagelsmann après Hansi Flick, Jürgen Klopp a une mission : jeter les bases d’une nouvelle Nationalmannschaft qui devra faire oublier les échecs répétés de la mouture précédente. Au moment d’annoncer sa liste pour le début de la campagne de Ligue des nations, lors de laquelle l’Allemagne affrontera les Pays-Bas, la Grèce (deux fois) et la Serbie, le nouveau Bundestrainer a provoqué un électrochoc en annonçant non pas un, mais deux groupes, soit un total de 44 joueurs, dont 16 débutants aux profils complètement hétérogènes, à l’image de Felix Keidel qui évolue avec le promu Elversberg, ou Mika Baur (Celtic) qui n’a jamais joué en Bundesliga.

Tout part d’une casquette

Voilà pour le sportif, mais ce qui est avant tout ressorti de cette conférence de presse longue de plus d’une heure, c’est cette réponse en lien en apparence anodine sur la casquette arborée par Klopp au pupitre : noire, affichant l’ancien logo de la marque Adidas aux couleurs du drapeau allemand et assortie du slogan : « 1 sur 83 millions. » Une référence à la théorie des 60 millions de sélectionneurs bien connue en France et adaptée à la population d’outre-Rhin.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com