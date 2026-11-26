Le moral des consommateurs allemands devrait s'améliorer à l'approche du mois de décembre , montre une enquête publiée jeudi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), s'est amélioré à -30,2 en décembre , après -30,9 ( révisé de -30,8 ) en novembre .

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à -29,9.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)