Allemagne: le ministère de la Défense suspend son activité sur la plateforme X

Le ministère de la Défense allemand a annoncé mercredi suspendre son activité sur la plateforme X du milliardaire américain Elon Musk ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le ministère de la Défense allemand a annoncé mercredi suspendre son activité sur la plateforme X du milliardaire américain Elon Musk, déplorant la difficulté d'avoir un "échange objectif d'arguments" sur ce réseau de microblogage.

"Nous allons mettre notre compte X en veilleuse à partir du 15 janvier et ne plus rien publier proactivement pour le moment jusqu'à nouvel ordre", a déclaré le ministère dans un bref communiqué, justifiant sa décision par la difficulté croissante d'y avoir "un échange objectif d'arguments".

Il s'agit du premier ministère régalien à prendre une telle décision en Allemagne.

Le ministère précise toutefois se réserver le droit de réagir "exceptionnellement" sur la platforme X, par exemple en cas de "campagne de désinformation".

Depuis son rachat en 2022 par Elon Musk, X (anciennement Twitter) est accusé par de nombreux médias et utilisateurs de propager de fausses informations et de ne pas allouer suffisamment de moyens pour modérer les échanges sur la plateforme.

Fervent soutien de Donald Trump, l'homme d'affaires défend une vision radicale de la liberté d'expression, affirmant rejeter toute forme de censure.

Le gouvernement allemand a jusqu'ici défendu le maintien de sa présence sur la plateforme par la nécessité "d'aller là où les gens cherchent des informations".

Jusqu'à présent, Berlin estime que "se retirer de cette plateforme serait plus dommageable que bénéfique", a expliqué début janvier le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit, tout en disant que la question était évaluée en permanence.

Les soutiens publics répétés au parti d'extrême droite AfD apportés depuis plusieurs semaines par Elon Musk, homme le plus riche du monde, ont créé l'indignation parmi les partis allemands de gouvernement.

Plusieurs institutions ou médias ont déjà suspendu leur activité sur X en Allemagne et dans d'autres pays, comme la Cour fédérale de justice et des syndicats, dont celui des services (Verdi), qui qualifie la plateforme de "forum pour la haine, la désinformation et la propagande d'extrême droite".

Par ailleurs, une soixantaine d'établissements d'enseignement supérieur et d'instituts de recherches allemands ont annoncé vendredi leur départ de X.

A l'automne dernier, des clubs de foot comme le Werder Brême, quadruple champion d'Allemagne, ou Sankt Pauli, basé à Hambourg, avaient également claqué la porte de X, tout comme les supermarchés Aldi Nord.