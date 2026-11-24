information fournie par Boursorama avec AFP • 24/11/2026 à 11:33

Allemagne : le climat des affaires encore à son plus haut niveau depuis mai 2023

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le moral des entrepreneurs en Allemagne a progressé plus qu'attendu en novembre, atteignant un nouveau sommet depuis trois ans et demi, signe de la reprise économique du pays, selon un baromètre publié mardi.

D'après un communiqué, l'indice du climat des affaires de l'institut Ifo, très suivi par les entreprises, s'élève à 90,6 points en novembre après 90,1 points en octobre, alors que le consensus des analystes de la plateforme Factset tablait sur une quasi-stabilisation (+0,1 point).

Il s'agit de la septième hausse mensuelle consécutive de l'indicateur, à son plus haut niveau depuis mai 2023.

"Les entreprises se sont montrées plus satisfaites de leur situation économique actuelle" et "ont revu leurs attentes à la hausse", constate Clemens Fuest, président de l'institut munichois, cité dans le communiqué.

Le chiffre de l'Ifo vient confirmer l'embellie observée dans d'autres indicateurs avancés, après la publication lundi d'un indice PMI composite au plus haut depuis mars 2022, à 55 points, témoignant d'une accélération de l'activité du secteur privé allemand.

Un indice supérieur à 50 signale une hausse de l'activité.

Ces améliorations témoignent de la "reprise de l'économie allemande" après plusieurs années de stagnation, alors qu'un rebond de la croissance du Produit intérieur brut est attendu en 2026, à 1,3 %, a poursuivi M. Fuest.

Cela serait pour la première économie européenne "sa meilleure année depuis 2022", relève Carsten Brzeski, économiste chez ING.

"Les mesures de relance budgétaire, conjuguées au fait que d'autres régions ont été plus durement touchées par la fermeture du détroit d'Ormuz, expliquent la résilience allemande", selon l'expert.

Malgré ces signaux encourageants, l'industrie allemande reste confrontée à des coûts énergétiques élevés et à la concurrence asiatique.

"Il convient donc de ne pas placer la barre trop haut pour l'année à venir", prévient Jens-Oliver Niklasch (LBBW), pour qui une croissance de 1 % en 2027 constituerait déjà "un très bon résultat".