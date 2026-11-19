Le drapeau national allemand au sommet du Reichstag à Berlin

FRANCFORT, 19 novembre (Reuters) - La croissance économique ‌allemande devrait s'accélérer au dernier trimestre de l'année, mais l'inflation aussi, a ​déclaré jeudi la Bundesbank dans son rapport économique mensuel, ajoutant que la hausse des prix devrait surtout être marquée au moment de la ​nouvelle année.

L'économie allemande, la troisième mondiale, a, contre toute attente, affiché cette année une croissance ​solide, portée par une demande d'exportations ⁠soutenue et des mesures de relance budgétaire, prenant le contrepied de ‌prévisions annonçant un impact majeur de la hausse des prix de l'énergie.

Cette relative vigueur, qui a mis fin ​à trois années de ‌stagnation, devrait se maintenir dans les mois à venir, ⁠même si la consommation intérieure, moteur de la croissance par le passé, restera modérée, a ajouté la Bundesbank.

"La politique budgétaire expansionniste continue de ⁠fournir une dynamique ‌en hausse", a-t-elle indiqué.

La plupart des principaux prévisionnistes tablent ⁠désormais sur une croissance allemande pour l'ensemble de l’année nettement supérieure ‌à 1%, après 0,3% il y a un an.

"Toutefois, ⁠le taux d'inflation devrait augmenter fortement au début de ⁠l'année 2027", a ‌précisé la banque centrale.

À elle seule, l'expiration d'une subvention sur les carburants ​et d'autres mesures gouvernementales pourrait ‌faire grimper le taux d'inflation d'environ un demi-point de pourcentage.

Parallèlement, la Bundesbank s'attend à une ​hausse des prix du gaz et à ce que l'augmentation des coûts énergétiques se répercute sur les prix d’autres biens et ⁠services.

Avec un taux de 2,9%, l’Allemagne a affiché en octobre l’un des taux d’inflation les plus bas de la zone euro. Une forte hausse à partir de l’année prochaine devrait également faire grimper le chiffre de la zone.

(Rédigé par Balazs Korany; Version française Rihab Latrache, édité ​par Benoit Van Overstraeten)