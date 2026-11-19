La croissance économique allemande devrait s'accélérer au dernier trimestre de l'année, mais l'inflation aussi, a déclaré jeudi la Bundesbank dans son rapport économique mensuel, ajoutant que la hausse des prix devrait surtout être marquée au moment de la nouvelle année.

L'économie allemande, la troisième mondiale, a, contre toute attente, affiché cette année une croissance solide, portée par une demande d'exportations soutenue et des mesures de relance budgétaire, prenant le contrepied de prévisions annonçant un impact majeur de la hausse des prix de l'énergie.

Cette relative vigueur, qui a mis fin à trois années de stagnation, devrait se maintenir dans les mois à venir, même si la consommation intérieure, moteur de la croissance par le passé, restera modérée, a ajouté la Bundesbank.

"La politique budgétaire expansionniste continue de fournir une dynamique en hausse", a-t-elle indiqué.

La plupart des principaux prévisionnistes tablent désormais sur une croissance allemande pour l'ensemble de l’année nettement supérieure à 1%, après 0,3% il y a un an.

"Toutefois, le taux d'inflation devrait augmenter fortement au début de l'année 2027", a précisé la banque centrale.

À elle seule, l'expiration d'une subvention sur les carburants et d'autres mesures gouvernementales pourrait faire grimper le taux d'inflation d'environ un demi-point de pourcentage.

Parallèlement, la Bundesbank s'attend à une hausse des prix du gaz et à ce que l'augmentation des coûts énergétiques se répercute sur les prix d’autres biens et services.

Avec un taux de 2,9%, l’Allemagne a affiché en octobre l’un des taux d’inflation les plus bas de la zone euro. Une forte hausse à partir de l’année prochaine devrait également faire grimper le chiffre de la zone.

(Rédigé par Balazs Korany; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)