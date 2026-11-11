Allemagne-La croissance économique devrait s'accélérer au T4, dit le président de la Bundesbank

La croissance économique de l'Allemagne va s'accélérer ce trimestre, la première économie de la zone euro se redressant plus rapidement que prévu, même si de profonds défis structurels continuent de freiner sa progression, a déclaré mercredi le président de la Bundesbank, Joachim Nagel.

L'économie allemande a connu une stagnation pendant la majeure partie des trois dernières années, son vaste secteur industriel ayant perdu une partie de son avantage concurrentiel.

Une reprise s'est amorcée cette année, la forte augmentation des dépenses publiques consacrées à la défense et aux infrastructures apportant un élan supplémentaire.

"Nos évaluations intermédiaires indiquent une reprise plus forte que ce que nous avions prévu cet été", a déclaré Joachim Nagel lors d'une conférence à Riga.

"La croissance économique devrait s'accélérer au quatrième trimestre", a-t-il dit.

La Bundesbank prévoyait en juin une croissance économique de seulement 0,5% en 2026, mais la plupart des grands instituts de prévision tablent désormais sur un taux de croissance plus de deux fois supérieur et s'attendent à ce qu'il se maintienne dans les années à venir.

La véritable surprise cette année a été la reprise de l'industrie manufacturière, en particulier dans la production de produits chimiques et d'équipements électriques, et le niveau des commandes suggère que cette tendance devrait se poursuivre, selon le banquier central.

Il avertit toutefois que la reprise n'est pas encore généralisée, que la consommation privée reste modérée et que les investissements en machines et équipements ont reculé au deuxième trimestre.

Joachim Nagel souligne également que le pays a besoin de réformes du marché du travail, compte tenu du déclin de la population en âge de travailler. Il doit en outre oeuvrer à la transition de son secteur énergétique vers la neutralité carbone et trouver des moyens de stimuler davantage l'investissement privé, a-t-il ajouté.

(Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)