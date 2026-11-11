Allemagne: La croissance économique devrait s'accélérer au 4e trimestre, dit le président de la Bundesbank

Réunion du cabinet à la chancellerie à Berlin

FRANCFORT, 11 novembre (Reuters) - La croissance économique de ‌l'Allemagne va s'accélérer ce trimestre, la première économie de la zone euro ​se redressant plus rapidement que prévu, même si de profonds défis structurels continuent de freiner sa progression, a déclaré mercredi le président de la Bundesbank, Joachim ​Nagel.

L'économie allemande a connu une stagnation pendant la majeure partie des trois dernières années, son vaste ​secteur industriel ayant perdu une partie ⁠de son avantage concurrentiel.

Une reprise s'est amorcée cette année, la forte augmentation ‌des dépenses publiques consacrées à la défense et aux infrastructures apportant un élan supplémentaire.

"Nos évaluations intermédiaires indiquent une reprise plus ​forte que ce que ‌nous avions prévu cet été", a déclaré Joachim Nagel ⁠lors d'une conférence à Riga.

"La croissance économique devrait s'accélérer au quatrième trimestre", a-t-il dit.

La Bundesbank prévoyait en juin une croissance économique de seulement 0,5% en ⁠2026, mais la plupart ‌des grands instituts de prévision tablent désormais sur un taux ⁠de croissance plus de deux fois supérieur et s'attendent à ce ‌qu'il se maintienne dans les années à venir.

La véritable surprise cette ⁠année a été la reprise de l'industrie manufacturière, en ⁠particulier dans la production ‌de produits chimiques et d'équipements électriques, et le niveau des commandes suggère ​que cette tendance devrait se poursuivre, ‌selon le banquier central.

Il avertit toutefois que la reprise n'est pas encore généralisée, que la consommation ​privée reste modérée et que les investissements en machines et équipements ont reculé au deuxième trimestre.

Joachim Nagel souligne également que le pays a ⁠besoin de réformes du marché du travail, compte tenu du déclin de la population en âge de travailler. Il doit en outre oeuvrer à la transition de son secteur énergétique vers la neutralité carbone et trouver des moyens de stimuler davantage l'investissement privé, a-t-il ajouté.

(Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)