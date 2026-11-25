Le drapeau allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag, siège du Parlement allemand, le Bundestag, à Berlin
25 novembre (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé moins que prévu initialement au troisième trimestre 2026 par rapport au précédent, selon les données définitives publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.
Le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,1% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, contre une hausse de 0,3% au deuxième trimestre.
Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% sur le trimestre, une progression identique à celle de la première estimation publiée fin octobre.
En rythme annuel, le PIB ressort en hausse de 1,1%, contre une première estimation tablant sur +1,2% et après +1,0% au deuxième trimestre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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