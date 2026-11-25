Allemagne: La croissance du PIB ressort à +0,1% au T3

Le drapeau allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag, siège du Parlement allemand, le Bundestag, à Berlin

25 novembre (Reuters) - Le ‌produit intérieur brut (PIB) de ​l'Allemagne a progressé moins que prévu initialement au troisième trimestre ​2026 par rapport au précédent, selon ​les données définitives ⁠publiées mercredi par l'Office ‌fédéral de la statistique.

Le PIB de la première économie ​de ‌la zone euro a ⁠augmenté de 0,1% au cours de la période allant ⁠de juillet ‌à fin septembre, contre ⁠une hausse de 0,3% ‌au deuxième trimestre.

Les ⁠économistes tablaient sur une hausse ⁠de 0,2% ‌sur le trimestre, une progression ​identique ‌à celle de la première estimation publiée fin ​octobre.

En rythme annuel, le PIB ressort en ⁠hausse de 1,1%, contre une première estimation tablant sur +1,2% et après +1,0% au deuxième trimestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)