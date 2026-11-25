Allemagne : la croissance au troisième trimestre révisée à la baisse, à 0,1 %

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La croissance de l'Allemagne a été au troisième trimestre moins élevée que précédemment annoncé, a indiqué mercredi l'Office fédéral statistique, signe de la fragilité persistante de la première économie européenne malgré un début de reprise cette année.

Selon un communiqué, Destatis a dû réduire de 0,1 point de pourcentage son estimation initiale, pour l'établir à 0,1 %, "les exportations et le chiffre d'affaires du commerce de détail s'étant notamment révélés plus faibles en septembre 2026 que ce qui avait été initialement supposé".

"Après que l'économie allemande a fait preuve de robustesse face aux crises géopolitiques au cours du premier semestre, la dynamique économique s'est essoufflée au troisième trimestre 2026", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral statistique, citée dans le communiqué.

L'estimation définitive de 0,1 % correspond ainsi à celle qu'avaient communiqué les analystes de la plateforme Factset.

La croissance allemande se situe en dessous de la moyenne de l'Union européenne (+0,5 % au troisième trimestre), a noté Destatis, avec une performance proche de celle de la France (-0,1 %) et de l'Italie (0,0 %).

Selon Destatis, les dépenses de consommation corrigées des variations de prix, des effets saisonniers et calendaires ont légèrement augmenté de 0,1 % par rapport au trimestre précédent.

"Les ménages privés se sont montrés plus réservés que lors du trimestre précédent dans leurs achats de biens de consommation, parmi lesquels figurent notamment les denrées alimentaires et les produits énergétiques comme les carburants", a expliqué l'office statistique.

Côté commerce extérieur, les exportations et importations ont reculé alors qu'elles avaient nettement progressé au premier semestre.

Les exportations ont diminué de 1 %, avec notamment une baisse de 0,8 % pour les biens dans l'automobile, la chimie et les métaux, des secteurs clés de l'industrie allemande en grande difficulté. Les importations ont diminué de 1,4 %.

Par ailleurs, les investissements en équipements des entreprises (machines, appareils, véhicules...) ont accusé une baisse marquée de 3,5 % par rapport au trimestre précédent, tandis que ceux de la construction se sont repliés de manière plus modérée (-0,3 %).

Destatis a aussi souligné que l'industrie manufacturière s'était contractée (-0,3 %) après deux trimestres de hausse, la chimie et le raffinage ayant notamment souffert de restrictions dans le transport fluvial liées au niveau historiquement bas des eaux à cause de la sécheresse.