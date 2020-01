Allemagne : la croissance a ralenti en 2019, pour la première fois depuis 10 ans

Après une décennie à avoir surfé sur une belle croissance, l'Allemagne marque le pas. Après une hausse de 2,5 % en 2017 puis de 1,5 % en 2018, le Produit intérieur brut Outre Rhin devrait seulement avoir progressé de 0,5 % en 2019, selon les premières estimations effectuées en décembre et qui doivent être réactualisées ce mercredi par la Banque fédérale allemande. Plus que la France dont le pilier de la croissance estimée à 1,3 % en 2019 repose essentiellement sur la consommation intérieure, l'économie Allemande avec ses entreprises exportatrices est entrée dans une zone de turbulence. Les raisons sont connues : ralentissement de l'économie mondiale, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, tensions au Moyen-Orient...L'automobile allemande dans le rougeDes pans entiers ont été affectés. À commencer par l'automobile dont la production en 2019 est retombée à un niveau qui n'avait plus été enregistré depuis 1997. Selon les experts de l'Institut IFO, cela a coûté 0,75 point de PIB à l'Allemagne en 2019.Plus étonnant, l'attractivité de l'Allemagne pour les investisseurs étrangers est aussi orientée à la baisse. L'Allemagne a attiré 152 projets d'implantations ou d'extensions de sites industriels en 2018 (soit 11 de moins qu'en 2017) pendant que la France en accueillait 339 (contre 323 en 2017).Tant que les tensions internationales seront présentes, le rebond de l'économie Allemande devrait être difficile. La croissance devrait surtout être tirée par la construction et la demande intérieure. Selon l'assureur Allianz, la hausse du PIB devrait être de 0,6 % en 2020 et 1,1 % en 2021.13,5 milliards d'euros d'excédent budgétaireDans le même temps, la solidité de l'économie est bien réelle avec un excédent budgétaire record de 13,5 milliards d'euros en 2019. Une cagnotte qui attire des convoitises. Si actuellement les excédents accumulés depuis 2012 sont uniquement ...