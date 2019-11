Allemagne : la coalition de Merkel va-t-elle vaciller après le cap à gauche du SPD ?

La coalition au pouvoir en Allemagne va-t-elle vaciller ? Une hypothèse qui relève de moins en moins de la politique-fiction. Les sociaux-démocrates du SPD, qui gouvernent avec les conservateurs de la CDU de la chancelière, ont mis le cap à gauche ce week-end. S'ils n'obtiennent pas d'avancées, ils pourraient quitter le gouvernement.Ce serait alors un coup de tonnerre pour Angela Merkel, au pouvoir depuis 14 ans et qui compte gouverner jusqu'à la fin de la législature en 2021, avant de se retirer de la politique.Samedi, les militants sociaux-démocrates ont élu un tandem de dirigeants critiques à l'égard de la coalition de la chancelière au détriment de l'actuel ministre SDP des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz, partisan du statu quo.Un tandem paritaireEncore inconnus du grand public il y a quelques semaines, Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans ont obtenu 53,06 % des voix, contre 45,33 % pour Olaf Scholz et Klara Geywitz, une élue locale de l'ex-RDA. Les deux nouveaux présidents, pour la première fois un tandem paritaire, seront officiellement investis lors d'un congrès organisé du 6 au 8 décembre à Berlin. LIRE AUSSI > Allemagne : critiqué par les siens, Martin Schulz renonce aux Affaires étrangèresTenants d'une ligne plus à gauche, ils veulent en effet renégocier l'accord de coalition conclu en 2018. Ce qu'exclut la direction de la CDU.Les militants devront se prononcer dans une semaine, lors du congrès à Berlin, sur le bilan du gouvernement à mi-mandat et voter sur un maintien ou une sortie de l'alliance au pouvoir, déjà formée dans la douleur il y a un an et demi, alors que le SPD avait enregistré une sévère défaite en 2017.L'aile gauche soutenue par les pro-ThunbergMalgré des mesures récentes pour augmenter le minimum de retraite, les deux nouveaux dirigeants, des élus locaux tenants de la lutte contre l'extrême droite et l'évasion fiscale, critiquent la politique du « zéro ...