Allemagne : l'inquiétant retour du terrorisme d'extrême droite

Si l'attaque meurtrière dans un bar à chicha de la petite ville de Hanau crée la stupeur, elle ne surprend pas vraiment, tant la violence d'extrême droite a augmenté en Allemagne ces dernières années. Les mises en garde annonçant qu'il fallait s'attendre à de nouveaux attentats ne manquaient pas . Douze suspects de nationalité allemande, dont un policier suspendu de ses fonctions, appartenant tous à un groupuscule d'extrême droite, avaient été arrêtés la veille. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre des mosquées.Les chiffres du ministère de l'Intérieur le confirment régulièrement : les crimes et délits incombant à l'extrême droite sont en hausse. Selon le dernier rapport du Verfassungsschutz (les renseignements allemands), publié en juin dernier et portant sur l'année 2018, plus de la moitié des 24 100 personnes reconnues comme appartenant à la mouvance d'extrême droite étaient étiquetées potentiellement violentes. Les cibles de ceux qui ont peur d'être envahis par les étrangers et de perdre leur identité sont principalement des demandeurs d'asile et des musulmans, mais aussi les hommes et les femmes politiques. À cela s'ajoutent les actes à caractère antisémite qui ont pratiquement doublé, passant de 28 en 2017 à 48 en 2018 et qui continuent d'augmenter. Les renseignements s'inquiètent aussi du nombre croissant des justiciers isolés et des Reichsbürger, ces Allemands qui décident de prendre...