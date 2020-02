Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: L'inflation IPCH estimée à 1,7% sur un an en février Reuters • 28/02/2020 à 14:24









ALLEMAGNE: L'INFLATION IPCH ESTIMÉE À 1,7% SUR UN AN EN FÉVRIER BERLIN (Reuters) - L'inflation en Allemagne a légèrement augmenté en février mais reste en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), montre vendredi la première estimation de l'évolution des prix à la consommation. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH ressort en hausse de 1,7% sur un an, après +1,6% en janvier, a annoncé Destatis, l'institut fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 1,6%. L'inflation allemande reste donc pour le dixième mois consécutif sous l'objectif que s'est fixé la BCE, à savoir une hausse des prix en rythme annuel "inférieure à mais proche de 2%". Par rapport à janvier, les prix en Allemagne ont augmenté de 0,6% en février, précise Destatis, un hausse plus importante que les attentes du consensus Reuters à +0,4%. Plusieurs responsables de la BCE ont déclaré jeudi que la perspective d'une action immédiate de l'institut d'émission pour faire face aux conséquences économiques du coronavirus n'était pas à l'ordre du jour, estimant qu'il était trop tôt pour évaluer les implications à long terme de l'épidémie. Vitas Vasiliauskas, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a annoncé vendredi que la banque centrale avait une "approche attentiste" et surveillait l'impact du virus sur les chaînes d'approvisionnement. (Paul Carrel, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

