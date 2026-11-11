Allemagne: L'armée va cesser d'utiliser des drones chinois pour des raisons de sécurité

Berlin accueille la Conférence sur la sécurité et la défense en Europe 2026

BERLIN, 11 novembre (Reuters) - L'armée allemande n'utilisera plus de drones ‌de fabrication chinoise, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de la Défense, dans un contexte de ​craintes au sein des forces armées occidentales que ces appareils ne soient utilisés pour transmettre des informations sensibles à Pékin.

Les drones fabriqués en Chine étaient jusqu’à présent autorisés car ils constituaient une option économique ​pour les exercices de tir sur cibles et à des fins d’entraînement, a précisé le porte-parole allemand. Ils seront désormais remplacés par ​des appareils européens.

"Afin de renforcer l’autonomie et la ⁠souveraineté technologique de la Bundeswehr (l'armée allemande), les modèles de fabrication chinoise ne seront plus utilisés", a ‌déclaré le porte-parole dans un communiqué transmis par courrier électronique.

Il n’y a pas d’interdiction générale concernant l’utilisation de systèmes provenant de pays spécifiques, a précisé le porte-parole, ​ajoutant que cette décision reposait sur ‌des évaluations individuelles des risques visant à préserver la sécurité militaire, ainsi ⁠que la sécurité informatique et la protection des données.

L'hebdomadaire allemand Der Spiegel a été le premier média à faire état de cette décision.

Les commandants locaux avaient été autorisés à acheter ces drones dans le ⁠cadre d’une stratégie ‌à l’horizon 2024 comprenant une "liste blanche" de systèmes approuvés, parmi lesquels figuraient plusieurs modèles fabriqués ⁠par la société chinoise DJI, le plus grand fabricant mondial de drones, a rapporté Der Spiegel.

DJI ‌a affirmé à plusieurs reprises que ses drones ne présentaient aucun risque pour la ⁠sécurité et, en mai, l’entreprise a déclaré aux législateurs américains qu’un examen ⁠indépendant n’avait trouvé "aucune preuve de ‌transmission de données en dehors des États-Unis".

L’ambassade de Chine à Berlin ainsi que les ministères chinois ​du Commerce et des Affaires étrangères n’ont pas répondu ‌dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Le mois dernier, les États-Unis ont également interdit pour leur base aérienne de l’île japonaise ​d’Okinawa les véhicules fabriqués par le constructeur chinois BYD. En février, la Pologne a banni les véhicules de fabrication chinoise de ses installations militaires, craignant que leurs capteurs ne soient utilisés pour ⁠collecter des données sensibles.

Le porte-parole a précisé que le ministère allemand de la Défense n’avait pas instauré d’interdiction générale visant les véhicules provenant de pays ou de constructeurs spécifiques, mais a ajouté que les capteurs installés dans les véhicules modernes étaient considérés comme des risques pour la sécurité, et que l’accès aux sites militaires sensibles pouvait donc être restreint si nécessaire.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)