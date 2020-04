Allemagne: interdiction complète des activités du Hezbollah

Jusqu'à présent seules les activités de la branche militaire du Hezbollah, considérée comme un mouvement terroriste par les pays de l'Union européenne, étaient bannies, mais pas celles de sa branche politique, qui organise notamment des manifestations ou actions anti-israéliennes régulières.

Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer "a interdit aujourd'hui l'activité de l'organisation terroriste chiite Hezbollah en Allemagne", a indiqué un de ses porte-parole, Steve Alter, sur twitter.

Opération de police à la mosquée Al-Irschad liée au mouvement chiite libanais Hezbollah, le 30 avril 2020 à Berlin, en AllemagneInterior Minister Horst Seehofer on April 30, 2020 has banned all activities of Lebanon's Iran-backed Hezbollah movement in Germany, calling it a "Shiite terrorist organisation", his spokesman wrote on the ministry's Twitter account. ( AFP / Odd ANDERSEN )