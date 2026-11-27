Allemagne-Hausse plus marquée que prévu du nombre de chômeurs en novembre

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté en novembre, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a avancé de 9.000 pour atteindre 3,025 millions en novembre. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le nombre de chômeurs augmente de 4.000 .

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable sur un mois à 6,4%, conforme aux anticipations des analystes inrerrogés par Reuters.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)