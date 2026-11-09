Allemagne : hausse plus forte que prévu des exportations en septembre

Une vue d'ensemble montre la ligne d'horizon de la ville avec la tour de télévision de Berlin

‌Les exportations allemandes ​ont augmenté de 2,0% en septembre, ​par rapport au mois ​précédent, plus ⁠que prévu, selon ‌les données de l'Office fédéral de ​la ‌statistique publiées lundi.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters avaient tablé ⁠sur ‌une hausse de ⁠0,5% de ‌ces exportations, ⁠après -0,8% en août.

Les importations ⁠ont ‌aussi augmenté plus que ​prévu ‌à 4,2% sur un mois ​en septembre, après +0,9% le ⁠mois précédent et contre un consensus à +0,5%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)