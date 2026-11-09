Allemagne : hausse plus forte que prévu des exportations en septembre

Une vue d'ensemble montre la ligne d'horizon de la ville avec la tour de télévision de Berlin
Les exportations allemandes ont augmenté de 2,0% en septembre, par rapport au mois précédent, plus que prévu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.
Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une hausse de 0,5% de ces exportations, après -0,8% en août.
Les importations ont aussi augmenté plus que prévu à 4,2% sur un mois en septembre, après +0,9% le mois précédent et contre un consensus à +0,5%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer