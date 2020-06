Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Fin des contrôles aux frontières avec la France le 15 juin Reuters • 10/06/2020 à 12:46









ALLEMAGNE: FIN DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES AVEC LA FRANCE LE 15 JUIN BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va lever les contrôles à ses frontières avec la France, l'Autriche, le Danemark et la Suisse à compter du 15 juin, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, en précisant que cette décision pourrait être revue si la situation sanitaire venait à se détériorer. Horst Seehofer a précisé qu'aucune période de quarantaine ne serait plus imposée aux visiteurs venant de plusieurs pays voisins et que les règles en vigueur pour les voyageurs en provenance de pays hors Union européenne seraient en revanche prolongées jusque fin juin. (Michelle Martin et Thomas Escritt, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

