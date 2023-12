Allemagne : deux instituts abaissent leurs prévisions de croissance pour 2024

Deux instituts économiques ont taillé jeudi dans leurs prévisions de croissance 2024 pour l'Allemagne, sur fond de crise industrielle et "d'incertitudes" après les déboires budgétaires du gouvernement d'Olaf Scholz.

Olaf Scholz, le 9 décembre 2023, à Berlin ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Les instituts IFO et DIW, parmi les plus écoutés du pays, ont respectivement abaissé leur estimation de hausse du PIB pour l'an prochain à 0,9% (au lieu de 1,4%) et 0,6% (contre 1,3%).

La veille, un autre institut, l'IW Cologne, avait estimé que la première économie de la zone euro allait connaître une récession de 0,5% en 2024.

"Les incertitudes retardent actuellement la reprise, car elles accroissent la propension des consommateurs à épargner et rendent les entreprises et les ménages moins disposés à investir", a justifié Timo Wollmershäuser, président de l'IFO, dans un communiqué.

Le modèle économique allemand, reposant sur une forte industrie exportatrice, souffre des prix trop élevés de l'énergie depuis la guerre en Ukraine et de la fin des livraisons de gaz russe, des bouleversements géopolitiques et des taux d'intérêt en zone euro qui pèsent sur le pouvoir d'achat.

A cette conjoncture morose s'est ajouté mi-novembre un arrêt retentissant de la Cour constitutionnelle fédérale, qui a censuré les plans budgétaires du gouvernement d'Olaf Scholz en raison du transfert de crédits initialement prévus contre la pandémie dans une enveloppe pour le climat et la transformation de l'économie.

Un accord a certes été trouvé par les partis de coalition pour combler, en taillant dans les dépenses, un trou de 17 milliards d'euros dans le budget 2024 causé par cette décision.

Mais "ces coupes doivent être encore adoptées et concrétisées, ce qui crée des incertitudes", estime l'institut DIW. Et la réduction des dépenses va coûter 0,2 point de croissance à la première économie de la zone euro, selon l'IFO.

Malgré ces revers, "la voie est tracée pour la reprise", a toutefois tempéré l'institut.

Les "salaires augmentent fortement", ce qui soutient le pouvoir d'achat, alors que les "taux d'intérêt ont atteint leur sommet" et que "les prix augmentent plus lentement", a-t-il développé.

Comme dans l'ensemble de la zone euro, l'inflation recule fortement en Allemagne, à 3,2% en novembre, son plus bas niveau depuis juin 2021, permettant à la Banque centrale européenne de faire une pause dans ses hausses de taux d'intérêt.

Le gouvernement allemand table toujours sur une hausse de 1,3% du PIB l'an prochain, tandis que le FMI prévoit un rebond de 0,9%.