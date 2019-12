Allemagne : des parents refusent la lecture du journal d'Anne Frank en classe

Arrivé au Bundestag en 2017, l'AFD (Alternative pour l'Allemagne) assoit sa présence dans la société allemande. L'anecdote racontée ce lundi par Europe 1 en est un vibrant exemple. Dans l'est du pays, à la frontière tchèque, des parents d'élèves se sont insurgés contre une sortie scolaire prévue par les professeurs lors de laquelle les écoliers devaient visiter le camp de concentration de Buchenwald. Pour préparer la visite, les enseignants avaient inscrit au programme la lecture d'un grand classique : le Journal d'Anne Frank. La lecture de l'?uvre en classe a suscité chez certains parents une vague d'indignation, qui ont envoyé une pluie de mails de protestation au personnel de l'établissement scolaire.Lire aussi Allemagne : Angela Merkel, l'absenteSelon les parents indignés, le Journal d'Anne Frank, écrit entre 1942 et 1944 par cette adolescente juive d'Amsterdam qui devait mourir au camp de Bergen Belsen en 1945 un an après avoir été découverte et déportée avec sa famille, présenterait une vision tronquée et obsolète de l'Histoire. Le directeur du Centre Anne Frank de Francfort n'a pas été surpris par cet incident et a évoqué « un problème qui traverse toute la société ». « Cela ne vient pas que des parents, mais aussi souvent des enseignants, des directeurs d'établissement et des jeunes aussi », explique-t-il.Lire aussi 12 juin 1942. Le jour où Anne Frank, 13 ans, commence son journalL'AFD et...