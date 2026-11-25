Allemagne : croissance revue à la baisse au 3e trimestre, Merz assume davantage de dette

Le château de Pfalzgrafenstein sur le Rhin asséché à Kaub, en Allemagne, le 14 août 2026 ( AFP / Torsten Silz )

La croissance allemande a été revue à la baisse au troisième trimestre, selon des données publiées mercredi, au moment où le gouvernement défend un recours massif à l'emprunt pour moderniser les infrastructures et renforcer la défense.

Selon un communiqué de Destatis, le Produit intérieur brut (PIB) allemand a augmenté de 0,1 % entre juillet et septembre par rapport au trois mois précédents, une estimation révisée à la baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à celle d'octobre.

"Les exportations et le chiffre d'affaires du commerce de détail se sont notamment révélés plus faibles en septembre 2026 que ce qui avait été initialement supposé", a justifié l'office statistique.

L'Allemagne enregistre néanmoins un quatrième trimestre consécutif de croissance, après des hausses de 0,4 % au premier trimestre puis de 0,3 % au deuxième, mettant fin à plusieurs années marquées par la stagnation et la récession.

Pendant le trimestre estival, la croissance a été principalement soutenue par la consommation privée et publique ainsi que par les exportations nettes.

Sur un an, les dépenses de consommation publique ont progressé de 1,7 % en données corrigées des prix, dans un contexte de hausse des dépenses de l'État liées notamment à la défense et aux infrastructures.

Cette évolution intervient alors que le gouvernement assume un recours accru à l'endettement pour soutenir l'investissement public.

Le chancelier Friedrich Merz pendant le débat budgétaire au Bundestag, le 25 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Devant les députés du Bundestag mercredi, le chancelier Friedrich Merz a défendu des "dettes exceptionnelles" destinées à financer le renouveau des infrastructures et l'effort de défense face à la menace russe.

Il a mentionné entre autres l'aide à l'Ukraine dont l'Allemagne est le principal soutien financier.

L'État allemand prévoit ainsi d'emprunter 210,4 milliards en 2027, un niveau inédit hors période de pandémie.

L'Allemagne se trouve "dans une situation difficile sur les plans géopolitique, technologique et démographique", a poursuivi M. Merz. Le budget de l'année prochaine, examiné cette semaine en dernière lecture, en est "le reflet exact", a-t-il martelé.

Plus d'endettement cette année signifie aussi, selon lui, moins de marges de manoeuvre pour les années à venir : "Nous ne pourrons plus financer avec les recettes fiscales tout ce à quoi nous nous sommes peut-être un peu trop longtemps habitués", évoquant notamment les dépenses sociales.

Les économistes restent de leur côté prudents quant à la solidité de la reprise.

"La liste des risques potentiels à la baisse reste longue et englobe à la fois des problèmes cycliques et structurels", a jugé Carsten Brzeski, économiste chez ING, mentionnant "les prix élevés du gaz", les "nouveaux droits de douane américains", "la concurrence chinoise dans des secteurs clés" ou encore "les tensions interminables au sein du gouvernement allemand".

L'exécutif table cependant pour 2026 sur une croissance de 1,3 %, ce qui serait la meilleure performance de l'économie allemande depuis 2022.

"Même sans aucune croissance au dernier trimestre de l'année, la progression du PIB s'établirait alors aux alentours de 1,2 %", a estimé M. Brzeski.