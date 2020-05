Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Baisse plus forte que prévu des exportations en mars Reuters • 08/05/2020 à 08:27









ALLEMAGNE: BAISSE PLUS FORTE QUE PRÉVU DES EXPORTATIONS EN MARS BERLIN (Reuters) - Les exportations de l'Allemagne ont plongé plus que prévu en mars, la crise du coronavirus ayant plombé la demande pour les biens manufacturés, a rapporté vendredi l'Office fédéral de la statistique. Les exportations ont chuté de 11,8% en mars, en données ajustées des variations saisonnières, les importations reculant pour leur part de 5,1%. L'excédent commercial est ainsi tombé à 12,8 milliards d'euros contre 21,4 milliards (chiffre révisé) le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 5% des exportations et un repli de 4% des importations. L'excédent commercial était attendu à 18,9 milliards d'euros. (Joseph Nasr, Blandine Hénault pour la version française)

