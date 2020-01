Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Baisse inattendue du chômage Reuters • 30/01/2020 à 11:00









ALLEMAGNE: BAISSE INATTENDUE DU CHÔMAGE BERLIN/FRANCFORT (Reuters) - 2.000 CHÔMEURS DE MOINS EN JANVIER 30 janvier - Le chômage en Allemagne a enregistré en janvier une baisse inattendue, montrent les statistiques officielles publiées jeudi qui suggèrent que le marché du travail parvient à limiter l'impact de la contraction de l'activité industrielle. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 2.000 à 2,277 millions en données corrigées des variations saisonnières (CVS), a annoncé l'Office fédéral du travail. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient au contraire une hausse de 5.000. En données brutes, le nombre de chômeurs a augmenté de 198.000 à 2,425 millions, précise l'Office, dont le directeur, Detlef Scheele, explique que "le ralentissement économique continue de laisser sa marque sur le marché du travail" tout en évoquant un début d'année "solide". Le taux de chômage en Allemagne reste inchangé à 5,0%.

