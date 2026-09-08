Allemagne-Arrestation de l'auteur présumé des sabotages sur le réseau électrique

La police allemande a interpellé le suspect présumé des sabotages qui ont récemment visé le réseau électrique du pays, a déclaré mardi une source sécuritaire à Reuters.

Un porte-parole de la police a confirmé l'arrestation d'un homme, sans plus de précisions.

Le suspect - Daniel V. selon les médias allemands - a été arrêté à Weisweiler, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Cologne, localité où il aurait commis l'un de ses actes de sabotage, a rapporté la source sécuritaire.

L'homme, un "militant climatique" présumé âgé de 48 ans, serait le signataire d'une série de lettres de revendication expliquant ses actes par la volonté de dénoncer l'empire des combustibles fossiles.

(Reportage Matthias Williams et Markus Wacket, rédigé par Friederike Heine, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)