Allemagne-Afrique : le programme "Compact with Africa" à la peine

Juillet 2017. À l'occasion de la présidence allemande du G20, Angela Merkel lance le programme « Compact with Africa », en partenariat avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque africaine de développement (BAD). Objectif : attirer et rendre plus importants les investissements privés en Afrique, y compris en matière d'infrastructures. Une sorte de partenariat par lequel les investisseurs accèdent à de nouveaux marchés qui se développant généreraient des emplois en Afrique. Un partenariat gagnant-gagnant donc qui réduirait la tentation de la migration des Africains vers l'Europe. Sa deuxième édition, qui s'est déroulée cette semaine à Berlin avec douze chefs d'États du continent*, a été l'occasion de faire un premier bilan. Et de l'aveu même d'Angela Merkel, il est plutôt mitigé. « Certaines choses ont commencé à bouger, mais je ne veux pas brosser un tableau trop positif, a-t-elle avoué lors de son discours. Nous avons encore des problèmes à résoudre, notamment la sécurité dans le Sahel et la croissance démographique ».Lire aussi Compact with Africa : l'Allemagne fait le point avec l'AfriqueLire aussi Ambition Africa pour défendre le défi français en AfriqueDes obstacles persistantsDes points qui, d'après la chancelière allemande, freinent les investisseurs. Pour l'économiste Robert Kappel, auteur d'une étude commandée par la Fondation Friedrich Ebert sur le projet, le constat est sans...