Allemagne: accord salarial dans la métallurgie et l'électrotechnique, sur fond de crise industrielle

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le puissant syndicat allemand IG Metall et le patronat de la métallurgie et de l'électrotechnique ont conclu jeudi un accord salarial prévoyant des hausses de rémunération sur deux ans, au terme d'un marathon de négociations mené dans un contexte de crise industrielle.

Selon le résultat des négociations présenté par IG Metall dans un communiqué, les salariés concernés bénéficieront d'une première augmentation de 2,0% à partir de mai 2027, puis de 2,3% un an plus tard, en avril 2028.

Ils recevront aussi, en mars 2027, un versement unique compris entre 150 et 450 euros, en fonction de la marge nette du chiffre d'affaires.

Cet accord salarial porte sur une durée de 25 mois, jusqu'à fin novembre 2028, a précisé dans un communiqué distinct Gesamtmetall, organisation faîtière des associations patronales du secteur.

Syndicats et patronat ont aussi validé un mécanisme permettant selon Gesamtmetall de "recourir à des instruments tarifaires de réduction des coûts en contrepartie d'engagements en matière d'investissements, de produits ou de technologies offrant des perspectives d'emploi à long terme" en Allemagne.

Cet accord survient après deux séries de grèves d'avertissement ayant mobilisé selon IG Metall près d'un million de salariés, et un marathon de pourparlers de plus de 24 heures à Mannheim, bastion industriel du sud-ouest du pays.

Il s'agit d'un accord pilote valable initialement pour deux régions industrielles majeures, mais qui doit ensuite s'appliquer à tout le pays aux 3,7 millions de salariés des industries automobile, électrique et électronique, aéronautique et spatiale, de la défense ou encore la construction mécanique.

IG Metall, qui avait réclamé une hausse des salaires de 5% pour une durée d'un an, a salué par la voix de sa présidente Christiane Benner "un accord solide en des temps houleux".

De son côté, Gesamtmetall évoque un "compromis douloureux sur les rémunérations".

"Nous allons jusqu'à la limite de ce qui est possible et, pour certaines de nos entreprises, peut-être même au-delà", a affirmé son président Udo Dinglreiter, satisfait en revanche de la convention de perspective qui peut "contribuer à sécuriser l'emploi et les sites".

Les négociations annuelles ont été particulièrement difficiles en 2026 en raison des difficultés d'une partie de l'industrie allemande, notamment l'automobile, confrontée à la concurrence chinoise.

Une semaine plus tôt, IG Metall a menacé Volkswagen d'un conflit historique après que le constructeur a réclamé un recul de plusieurs acquis sociaux pour réduire ses coûts.