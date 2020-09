Allemagne: 13.000 chaises devant le Reichstag pour les migrants à Lesbos

Les 13.000 chaises symbolisent les personnes qui vivent dans des conditions sanitaires catastrophiques à Moria, le principal camp de migrants en Grèce, ont précisé les organisations Seebrücke, Sea-Watch, Campact et #LeaveNoOneBehind à l'origine de cette action.

Situé près de la porte de Brandebourg, le Reichstag abrite le Bundestag, la chambre des députés allemands.

13,000 chairs are placed in front of the Reichstag building, seat of the German lower house of parliament Bundestag in Berlin on September 7, 2020, in an action to call for the evacuation of the Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos.The chairs symbolically stand for people actually living in Moria, as well as for the space and the readiness of cities, federal states and the civil society to receive those refugees. The chair installation is taking place in the context of the anti-racist action days by "We'll Come United" and is organised by several groups such as Sea-Watch, Campact and LeaveNoOneBehind. ( AFP / Tobias SCHWARZ )