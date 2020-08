Alléluia ! Paris est dans le Top 4 européen

Le PSG a logiquement perdu en finale de C1 contre le Bayern Munich, dimanche soir (1-0). Mais le rêve n'est pas entièrement brisé. Paris a bel et bien grandi tout au long de ce Final 8. En sachant bien capitaliser sur cette épopée estivale, Paris pourrait même tutoyer à nouveau les sommets...

L'Histoire s'écrit toujours sur le temps long. Sur des siècles parfois. Il en va de même pour le foot, même s'il évolue sur des cycles plus resserrés : quelques années, une ou deux décennies tout au plus. Quand QSI a racheté le PSG au printemps 2011, l'objectif Ligue des Champions avait été fixé pour les cinq années à venir. Vœu pieu, évidemment, quand on sait que le FC Chelsea financé également à prix d'or par Roman Abramovitch avait mis neuf ans pour décrocher sa première C1 (2003-2012). Depuis 2012, Paris s'est donc pris les pieds dans le tapis en voulant aller trop vite et en se fracassant sur des équipes dont le "projet" (sportif et économique) était tout simplement plus avancé. Et hier soir, ce n'est pas seulement le PSG, tout juste cinquantenaire cette année, que le Bayern a ramené à la réalité de son infériorité générale mais aussi toutes les autres grosses écuries continentales en panne d'idées ou en fin de cycle.Le temps long, le projet, encore une fois, ont parlé : Uli Hoeness, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Hasan Salihamidži?, Hans Wilhem Müller-Wohlfahrt, Hans-Dieter Flick, Miroslav Klose... Le Bayern respire l'excellence à travers ses meilleurs serviteurs qui, à tous les niveaux, perpétuent la tradition et l'identité de la grande Maison. Ils étaient tous là, hier soir, à témoigner d'une continuité qui ne souffre d'aucune médiocrité. Une continuité qui n'oubliera pas d'associer indirectement ceux qui ont aussi pavé la voie vers le succès de Lisbonne, tel Pep Guardiola, injustement raillé pour "seulement" trois demies de C1 d'affilée. Demain, ce sera sûrement sous la direction des Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba ou Joshua Kimmich que le club bavarois décrochera d'autres Ligues des Champions. C'est écrit... Le PSG n'en est pas encore là. Mais il a beaucoup grandi cet été. Même à travers l'édition inédite d'un Final 8 bricolé par l'UEFA et qui a tout de même globalement bien fonctionné.