All Star Game : Team USA écrase le reste du monde Reuters • 15/02/2020 à 11:11









All Star Game : Team USA écrase le reste du monde par Samuel Martin (iDalgo) Dans la soirée d'ouverture du All Star Week-end à Chicago, le Rising-Stars Challenge est revenu dans les mains de Team USA (151-131) face à la Team World. Comme attendu, un beau spectacle a eu lieu. Miles Bridges s'est distingué et a été désigné MVP de la rencontre. L'ailier des Hornets a fait parler son explosivité et sa détente sur des dunks. Les autres grands noms se sont également fait remarquer. Trae Young termine la partie avec un 4/8 à trois points, Ja Morant et Zion Williamson se sont trouvés à plusieurs reprises pour quelques alley-oops spectaculaires. Luka Doncic a lui préféré envoyer un tir du milieu de terrain au buzzer de la première mi-temps pour faire crier la foule. A noter qu'un premier hommage à été rendu à Kobe Bryant, décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère le 25 janvier dernier. Après une vidéo en la mémoire de David Stern, l'ancien patron de la ligue disparu le 1er janvier, Pau Gasol et Sue Bird ont pris la parole.

