All Star Game : Team Lebron s'impose de justesse, Kawhi Leonard MVP par Samuel Martin (iDalgo) De l'intensité, du spectacle, du suspense, le nouveau format du match du All Star Game a séduit. Rarement un match étoilé ne s'était terminé sur un lancer franc, c'est le cas lors de cette 69e édition où Anthony Davis a donné la victoire à Team Lebron à quelques secondes de la fin de la rencontre (157-155). Avec pour enjeu de l'argent pour des oeuvres de charité, les joueurs ne se sont pas ménagés. En effet à l'image de Kawhi Leonard qui s'est montré intenable en début de match. Il achève sa partie en combinant 30 points, 7 rebonds et 4 passes avec notamment 8 tirs primés à longue disante (à une unité du record de Paul Goerge). Il sera logiquement désigné MVP et devient le premier à soulever le trophée Kobe Bryant. Unique Français présent cette nuit, Rudy Gobert a signé un double-double avec 21 points (record pour un français au All Star Game) et 11 rebonds. C'était sa volonté mais le pivot tricolore n'a pas manqué de prendre du plaisir pour sa première sélection.

