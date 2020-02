Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client All Star Game : Derrick Jones Jr remporte le concours de dunk, Hield le plus adroit à 3 points Reuters • 16/02/2020 à 10:26









All Star Game : Derrick Jones Jr remporte le concours de dunk, Hield le plus adroit à 3 points par Samuel Martin (iDalgo) Aarond Gordon n'y arrive toujours pas. Après sa défaite en 2016 contre Zach Lavine, l'ailier du Magic s'incline de nouveau en mort subite face à Derrick Jones Jr. La décision s'est faite au 4e dunk. Après trois tentatives avec la note de 50, Gordon saute au dessus de Tacko Fallo le plus grand joueur de la ligue (2,26). Une réalisation qui ne convainc pas totalement le jury puisque il obtient la note de 47. Le jour de son anniversaire, l'ancien joueur de Miami vient remporter ce concours de haute volée avec un dernier 48. Plus tôt dans la soirée, Buddy Hield avait remporté la compétition à 3 points. Un moment qui a fait levé les fans puisqu'il a acquis son succès au buzzer grâce à un "moneyball" valant deux points qui lui permet de devancer Devin Booker d'une petite unité. Les deux hommes étaient accompagnés en finale par Davis Bertans qui termine à 22 lors de la dernière manche. Enfin en ouverture de ce Saturday Night, Bam Adebayo avait surpris son monde en triomphant sur le skills challenge. Après avoir sorti Dinwiddie et Siakam, il a vaincu contre le Pacers Damontas Sabonis.

