All Star Game : cette fois, il y a eu un vrai match

La grande fête de Noël du basket français a rempli l'AccorHotels Arena ce dimanche après-midi. Plus de 15 000 spectateurs ont assisté au 29e match des étoiles réunissant les meilleurs joueurs du championnat dans un show à l'américaine digne de la NBA avec une sélection des joueurs français opposée aux joueurs étrangers de la Jeep Élite. Let's go #ASG2019 pic.twitter.com/34YeMvyOQr-- All Star Game LNB (@ASGLNB) 29 décembre 2019Du show, des étoiles, du fun, de la musique et du basket, il y en a eu tout l'après-midi. Et pour une fois, le match lui-même, remporté par la sélection mondiale (129-119), a eu de l'intérêt. Ce fut rarement le cas les années précédentes.Les vainqueurs ont reçu une primePour y remédier, les organisateurs ont décidé cette année de... payer. Les joueurs de l'équipe gagnante avaient une carotte au bout de la journée : 1500 euros chacun (pour une enveloppe globale de 50 000 euros). Le MVP, soit le meilleur joueur de la partie, pouvant doubler son gain.Sans laisser de côté les gestes les plus fous qui plaisent au public du All Star Game, la partie a don tenu ses promesses. À ce petit jeu, les joueurs français avec le Villeurbannais Antoine Diot, qui jouait encore en championnat samedi après-midi contre Gravelines, ont pris le meilleur départ.Au son de l'orgue typique des salles NBA, le match est resté serré assez longtemps. À la fin du premier quart-temps, c'est la sélection étrangère coachée par Freddy Fauthoux le patron de Boulogne-Levallois, qui a pris les devants (28-33). All Star Game Gabe York est le grand vainqueur du concours de shoots à trois points !Le Strasbourgeois a battu Danilo Andjusic. La soirée All Star Game en direct sur #RMCSport 2 pic.twitter.com/2yZ2f20B05-- RMC Sport (@RMCsport) December 29, 2019 Tout de rouge vêtue, la sélection étrangère a continué à rester devant dans le deuxième quart-temps pour atteindre la pause avec 11 points d'avance (54-65). ...